Gramado Summit terá videocast com entrevistados do evento

A edição de 2024 da Gramado Summit, um dos principais palcos sobre inovação no Brasil, tem novidade na veiculação de conteúdos. Com mais de 15 mil participantes que devem passar pelo Serra Park, na cidade da Serra Gaúcha, o evento é prato cheio de fontes e tema. Matheus Vecchio comandará um programa de entrevistas, no formato de videocast.

Vecchio diz à coluna Minuto Varejo que entre os convidados já confirmados, entre empresários e empreendedores, estão Mari Maria, Arthur Bender e Alfredo Soares. A Gramado Summit começa nesta quarta-feira (10) e vai até sexta-feira (12).

"O programa nasce da vontade em sempre continuar ouvindo os palestrantes após as suas palestras, sentimento comum em quem participa do evento", comenta o responsável elo projeto, em nota à coluna.



A ideia é facilitar a vida dos participantes. Com tanto conteúdo em cena, Vecchio diz que o videocast será uma boa oportunidade para as pessoas assistirem aos palestrantes que também estarão no palco. Como não é possível ver todos, devido à escalada da programação, o Drops da GS estará no YouTube.

As atrações atuam em segmentos da indústria criativa, de televisão à moda, inovação, empreendedorismo, finanças e tecnologia.