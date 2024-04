Game ON reúne cosplays, e-Sports e criação de jogos no BarraShoppingSul

Reunindo cosplays, esporte eletrônico, desenvolvimento de jogos e entretenimento em um ambiente marcado pela criatividade, o Game ON acontece entre esta quarta-feira (4) até o dia 14 de abril no BarraShoppingSul, gratuito e aberto ao público. O evento terá realizada competição de cosplays, campeonato de Valorant, show com os Cleptons e um concurso de desenvolvimento de jogos.



Durante os dez dias de atividades, além das disputas, um espaço gamer com os computadores da Arena MVP ficará disponível para que o público também possa jogar e usufruir da estrutura. O ambiente contará também com PlayStation 5 e óculos de realidade virtual.



A competição de cosplays será realizada no próximo sábado (6), das 17h às 19h. As personagens e suas vestimentas serão avaliadas por um júri técnico presente no evento que premiará os dez primeiros colocados com medalhas e premiações em dinheiro. As inscrições para o desfile já estão abertas (confira o link no final do texto).



No domingo (7) é a vez do esporte eletrônico no palco do Game ON com um torneio de Valorant. O campeonato será disputado entre oito times, no formato de partidas únicas na fase classificatória e final em melhor de três. Além de medalhas para os três primeiros colocados, eles receberão também premiação em dinheiro. O público poderá acompanhar as partidas, que serão transmitidas no palco da Arena MVP e pela Twitch, no canal oficial da Escola MVP.



Sucesso no Instagram, Tik Tok e YouTube com jogos, improvisos e desafios, os Cleptons apresentam o Show Estranho, no sábado, dia 13 de abril, às 19h. Formado pelo comediante e youtuber Eric Clepton, junto aos seus irmãos George Clepton e Pierre Clepton, a atividade reúne jogos, RPG e cenas inusitadas através da comicidade características dos artistas em um espetáculo interativo com a plateia.

O Game Jam - concurso de desenvolvimento de jogos - vai proporcionar aos alunos da MVP a chance de desenvolver o seu jogo dos sonhos, com um júri técnico que vai avaliar as produções e definir a melhor proposta. A atividade acontece no domingo, dia 14, das 15h às 17h, e o público terá a oportunidade de observar a concepção de um jogo do início ao fim, além de vê-lo em prática durante o evento. Demais informações podem ser obtidas com a Escola MVP pelo instagram @escolamvpoficial.



Confira a programação completa do Game ON

Competição de Cosplay



Data: 06/04 (sábado)



Horário: 17h



Inscrições: Gratuitas, pelo formulário: https://docs.google.com/forms/d/1Ne1ouUxR9X28H6LJ8LazjsI_WRRYHI4vk5Z2b3omzUg/edit?pli=1.





Campeonato de Valorant



Data: 07/04 (domingo)



Horário: das 14h às 20h



Transmissão: No palco da Game ON e pela Twitch da Escola MVP.



*Inscrições encerradas





Show Estranho - Os Cleptons



Data: 13/04 (sábado)



Horário: 19h





Game Jam - Concurso de Desenvolvimento de Jogos



Data: 14/04 (domingo)



Horário: das 15h às 17h