I Fashion Outlet Novo Hamburgo tem Saint Patrick’s Day neste sábado

O único outlet com marcas internacionais do Rio Grande do Sul caiu na onda dos festejos do Saint Patrick's Day, que movimenta bares em diversos pontos e cada vez tem mais adeptos. O I Fashion Outlet Novo Hamburgo (IFONH) tem evento temático pela primeira vez neste sábado (30).

O Saint Patrick's Day no IFONH, que tem estacionamento de graça e pode ser acessado pela BR-116, em Nova Hamburgo, é parceria com a Fat Bull Beer, cervejaria local, dá a dica o empreendimento. A programação vai das 14h à meia-noite.

Estão previstas "atrações de gastronomia, lazer, espaço kids e música". A Fat Bull Beer vai servir o chope verde. Tem música ao longo do festejo.



Também vai rolar voo cativo de balão, ancorado ao chão, para quem é cadastrado no programa de pontos One. Basta ativar o benefício pelo aplicativo. Quem não tiver o programa, é só fazer o download do aplicativo.



"Estamos animados com esta parceria com a Fat Bull, que oferece mais uma experiência única para que nosso público", valoriza, em nota. o gerente geral do IFONH, Luiz Felipe Pereira.