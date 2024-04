No Ponto: Panvel, Atacadão, Coca-Cola, Shopee, Leckerhaus, SIM e Alegrow

> A Panvel abriu 12 lojas em três meses nos mercados onde atua. A última abriu em Guaíba (foto). Outras em março estrearam em Porto Alegre, Marau, Flores da Cunha, Venâncio Aires e Indaial (SC)

> O Atacadão, do grupo Carrefour, abriu 500 vagas no Rio Grande do Sul. São postos para atuar em 29 lojas situadas em 21 municípios, segundo nota da bandeira. A seleção vai até 10 de abril.

> A Coca-Cola Femsa Brasil abriu abriu 50 vagas em diversas funções e cidades no Estado . A oferta é para contratação imediata. São postos nas áreas comerciais, de marketing, pesquisa, operações e manufatura, diz a empresa.

> A confeitaria Leckerhaus, que fica no bairro Bela Vista, na Capital, comandada pelas irmãs Luciana Giron e Bárbara Carrion, prepara novidade na linha de biscoiteria e expansão de lojas.

> A feira Loucura por Sapatos e o Festival de Cervejas Artesanais voltam de 4 a 14 de abril, das 10h às 21h, os eventos unindo varejo e diversão ocuparão os pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo.

> A rede de postos SIM vai abrir mais duas operações na Capital, as duas na Zona Sul, e suas lojas de conveniência, que também estão em expansão.

> A Alegrow vai ter a primeira operação com ponto exclusivo para recarga de carro elétrico. Var ser a Esquina do Futuro, com pegada sustentável que já é marca da rede.