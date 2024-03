Garrafinha do Zaffari está nas mãos de 24 mil participantes do South Summit

Imagina estar nas mãos dos mais de 24 mil participantes nos três dias de South Summit Brazil, que teve início nesta quarta-feira (20) no Cais Mauá, em Porto Alegre? O Zaffari, maior rede supermercadista gaúcha e integrante de grupo dono de vários shopping centers, não ia perder esta oportunidade, né.

Este ano a marca da rede foi estampada na famosa garrafinha de água e item obrigatório do kit do South Summit, ainda mais com as altas temperaturas e hidratação necessária.

A varejista entrou pela primeira vez com ação marqueteira no evento. No pacote, tem ainda Recitais Zaffari e o Esquilo (mascote da rede) passeando pelo Cais Mauá, ao lado de músicos. Em 2023, o Bourbon, braço de shoppings do grupo, fez instalação e ação promocional no Cais Mauá.