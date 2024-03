Shein prevê moda mais regional para o Brasil

"Teremos uma moda mais regional daqui para frente. Teremos muitas novidades", avisou o principal executivo da chinesa Shein no Brasil, Felipe Feistler, que falou em um dos principais painéis do primeiro dia do South Summit Brazil, em Porto Alegre. A previsão de coleção com esta pegada se deve também a metas de nacionalização da produção da plataforma, focada no digital e maior concorrente hoje das grandes varejistas brasileiras, entre elas a gaúcha Lojas Renner. "Vamos crescer a nossa presença no Brasil e a produção nacional", reforçou o executivo, que não chegou a falar com a imprensa após o painel, mediado por Greta Paz, CEO da Eyxo. Feistler, que é o gerente geral da companhia chinesa no Brasil, garantiu que a marca vai cumprir a meta de nacionalização firmada com o governo brasileiro, de chegar a 85% de tudo que é comercializado para consumidores que buscam o canal. "O impacto disso na população brasileira é muito positivo e tornar a beleza da moda acessível a todos", completou Feistler. O compromisso de elevar o percentual, anunciado em 2023 e que hoje é de 15%, serve de resposta à pressão que setores nacionais, da indústria, mas principalmente varejistas, devido à concorrência das vendas da plataforma, com importação sem a carga tributária que incide nas operações nacionais. O executivo comentou ainda que a regionalização gera outro impacto: menor nível de estoques. Segundo Feistler, o volume menor devido a uma capacidade mais restrita em fábricas menores reduz o desperdício com volumes armazenados. "Nosso estoque cai de 20% a 30% para menos de 10%. Isto vem muito em linha ao que a Geração Z e o mundo espera", pontuou o executivo. A geração Z, que engloba nascidos após os anos de 1990, é um dos principais públicos consumidores da marca.

Gaúcho na Whole Foods mostra como a IA apoia relação com clientes

Balbinot diz que a tecnologia será usada cada vez mais: "Não tem volta" /PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

O gaúcho Leandro Balbinot dirige a área de tecnologia da Whole Foods, rede de supermercados norte-americana da gigante Amazon. No South Summit, Balbinot falou sobre a experiência e deu dicas sobre inovações da marca, como uso de Inteligência Artificial (IA). "A gente não conversa com a IA. Ela é uma solução. Tem vários problemas de clientes que são resolvidos com ela. Estamos explorando várias coisas, como ajudar o cliente a comprar e a entender qual é o produto que ele precisa. Já usamos e vamos usar cada vez mais. É uma realidade que não tem volta".

A garrafinha do Zaffari

Minuto Varejo - South Summit Brazil - 2024 - Porto Alegre - garrafa água evento Zaffari - marca - marketing /PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

Imagina estar nas mãos dos mais de 24 mil participantes nos três dias de South Summit Brazil? O Zaffari, maior rede supermercadista gaúcha, não ia perder esta oportunidade, né. Este ano a marca da rede foi estampada na famosa garrafinha de água, item obrigatório do kit do South, ainda mais com as altas temperaturas e hidratação necessária. A varejista entrou pela primeira vez com ação marqueteira no evento. No pacote, tem ainda Recitais Zaffari e o Esquilo (mascote da rede) passeando pelo Cais Mauá.

Alegrow Redença será em antigo posto

Loja de conveniência será Alegrow Redença, como os porto-alegrense chamam o parque /ALEGROW/DIVULGAÇÃO/JC

Uma das mais novatas lojas de conveniência que surgiu no mercado vai ocupar a esquina onde foi um posto de combustíveis no bairro Bom Fim, em Porto Alegre. A Alegrow, que tem hoje 15 lojas, venceu a disputa para a antiga área, na esquina da avenida Osvaldo Aranha com o Largo José Lubianca e avenida José Bonifácio, via do famoso Brique da Redenção e das feiras ecológicas. O lance da marca foi de R$ 385 mil. A unidade vai se chamar Alegrow Redença, pegando carona na forma coloquial como o parque costuma ser chamado pelos porto-alegrenses. A Alegrow diz que vai montar um espaço multifuncional para atender às necessidades da comunidade local. "A comunidade e autoridades demonstraram entusiasmo com as possibilidades de transformação da área", comenta Eduardo Costa, sócio-fundador da rede. A empresa só aguarda o laudo de descontaminação da Fepam para começar a obra.

No Ponto

> O Praia de Belas Shopping tem transfer de graça, em parceria com a Honda Kaizen, para o South Summit. Para usar o transporte até o Cais Mauá, é só apresentar credencial do evento. O serviço começa às 8h e é de 30 em 30 minutos. A última saída do shopping para o Cais é às 17h30min e do evento para o Praia, às 20h30min. > A Milky Moo, maior rede de milkshakes do Brasil, abriu no Bourbon Shopping Country, em Porto Alegre. A rede tem mais de 400 lojas pelo País. > O Bella Città Shopping, em Passo Fundo, montou o maior planetário móvel do Brasil. A atração exibe até amanhã filmes em 360°. Sessões às 18h, 19h e 20h. Ingresso a R$ 15,00. > O Shopping Villagio, de Caxias do Sul, promove, até domingo, o BurguerLand, no estacionamento, com 22 expositores. A entrada é gratuita. São mais de 130 variedades de hambúrgueres. > A Comercial Zaffari abriu a temporada de novas lojas do Stok Center. A 31ª estreou em São Borja, com 4,2 mil metros quadrados de loja e 334 vagas de estacionamento. Este ano terão mais seis filiais. > O Asun Supermercados fecha até o fim do mês uma das cinco lojas que tem em Canoas. "Questão estratégica", alegou a rede. Leia a notícia em bit.ly/4a1fAmS. > Pequenas e médias empresas do varejo on-line gaúcho faturaram R$ 3 milhões na semana do Dia do Consumidor, alta de 25% frente a 2023, aponta a Nuvemshop. bit.ly/4a1fAmS

