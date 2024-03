Anti-temporal: South Summit usa tanques gigantes com água para segurar tendas

Calor pegando no South Summit Brazil, que começou nesta quarta-feira (20) no Cais Mauá em Porto Alegre, mas um detalhe chama a atenção. Sob as tendas na chegada ao palco do Summit, grandes tanques cheios de água sustentam a cobertura de lona e servem como prevenção.

LEIA MAIS: Abertura do South Summit 2024 destaca investimentos no evento

A organização do evento este ano, ante a previsão de temporais com ventos, montou a estrutura com a sustentação inusitada. "Tem água, mas não é ara beber, mas para conter os toldos caso venha um vento muito forte", explica um jovem que faz parte da equipe da organização. Os tonéis são

Na largada do South Summit, a temperatura rapidamente ultrapassou 30ºC no fim da manhã e já avançava para mais de 33ºC no começo da tarde.

Em 2023, o calor dominou. Este ano, a previsão do tempo indica a possibilidade alta de chuvas para esta quinta-feira (21). Por isso, a medida de "peso" para conter eventuais danos ou impactos na estrtuura.