South Summit Brazil gera 90% de ocupação de hotéis de Porto Alegre

South Summit Brazil, que aponta 90% de reservas nesta terça-feira (19), um dia antes da largada do evento. A nova edição do, que começa nesta quarta-feira (20) , em Porto Alegre, e vai até sexta-feira (22), gera demanda para a rede hoteleira acima da esperada. Levantamento do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha) e Sindicato de Hotéis de Porto Alegre (SHPOA), um dia antes da largada do evento.

A ocupação está acima da expectativa inicial, que era de preencher 80% das vagas. A terceira edição do encontro de inovação deve atrair mais de 25 mil pessoas nos três dias de atrações nos armazéns no Cais Mauá, no Centro Histórico.

Ainda sobre a busca pela acomodação, as entidades informam que 80% dos estabelecimentos entrevistados na apuração têm reservas para participantes do evento. Com isso, "pelo menos 50% da capacidade" será preenchida pelo South Summit.



Como a ocupação ainda não é de 100%, o sindicato da hotelaria orienta que as pessoas que precisam ainda de vagas busquem os empreendimentos diretamente. É possível obter tarifas mais baixas que as das plataformas digitais, diz o presidente, José Reinaldo Ritter, em nota.

Brasileiros dominam as reservas. Do exterior, visitantes oriundos dos Estados Unidos, da Argentina e do Chile formam o maior grupo.