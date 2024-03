Antecipação do 13º do INSS deve injetar R$ 5 bilhões na economia gaúcha

A antecipação do 13º de aposentados e pensionistas do INSS vai irrigar o mercado com bom volume de recursos entre abril e maio, meses previstos para a liberação do dinheiro nas contas. A assessoria econômica da CDL Porto Alegre fez o cálculo da cifra que deve ser depositada mais cedo nas contas dos segurados.

No Rio Grande do Sul, a projeção é de R$ 5,6 bilhões ante R$ 5,235 bilhões em 2022, aponta o economista-chefe da CDL-POA, Oscar Frank. A estimativa considera afatia de 8,5% de segurados residentes no Estado.

No País, o governo federal informou R$ 66 bilhões. No ano passado, foram R$ 61,6 bilhões. O dinheiro seria depositado entre agosto e novembro.