Entrevista

A coluna falou com Matheus Viezzer, da rede Viezzer, de Canoas, e diretor da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), sobre impactos da chegada do atacarejo Via, do catarinense Passarela, a Porto Alegre, bem perto da loja de bairro da rede na Zona Norte, e planos para 2024:

Minuto Varejo - O atacarejo tira vendas da loja de vizinhança?

Matheus Viezzer - São vários nichos do setor, como atacarejo e, nós, que somos mercado de bairro. Influencia um pouco. Sentimos mais na chegada, pois tira um pouco da venda de itens da cesta básica. Como temos um nível muito superior no atendimento, o impacto dilui.

MV - Como 2023 fechou para vocês e quais são so planos para 2024?

Viezzer - Fechamos 2023 com 30% de crescimento na receita bruta e tivemos abertura de uma loja, a primeira em Porto Alegre, em dezembro. O resultado do ano reflete mesmo o conjunto das unidades que já estavam operando. Nosso planejamento para 2024 prevê abrir mais duas filiais, uma já está sendo construída e outra será até o fim do ano. As duas serão em Canoas - uma no bairro Olaria, na divisa com Cachoeirinha, e terá mil metros quadrado de área de venda, com aporte de R$ 10 milhões a R$ 12 milhões. É uma típica loja de bairro, com muitos condomínios no entorno, focada em atendimento para levar serviços à região. Além do supermercado, vai ter 10 a 15 lojas na volta para dar conta das necessidades básicas da população, como cabeleireiro, farmácia e petshop. São serviços úteis para a região. O modelo segue o perfil do que tem na Ecoville, no bairro Sarandi. A outra loja será inicialmente em Canoas, mas estão ainda em negociação sobre a localização.

MV - Como é o efeito destes outros serviços na venda do super?

Viezzer - Não temos um número disso, mas este mix nos ajuda muito. Não só a loja, mas o bairro como um todo, que começa a ter mais desenvolvimento no entorno devido ao fluxo gerado. As pessoas vão ao local para resolver suas demandas, sem ter de sair do bairro mais para necessidades básicas.

MV - Por que concentrar as novas lojas em Canoas?

Viezzer - Queremos ser referência na cidade. Este é nosso principal objetivo, mas não nos limitamos. Se aparecer oportunidade como foi em Esteio e Porto Alegre, vamos abrir.

MV - Como estão as vendas em 2024?

Viezzer - As vendas estão boas, não podemos reclamar. O que está reduzindo é a margem. Para manter a competitividade, acabamos tendo de baixar muito o preço, o que afeta a margem do negócio. Este ano já perdemos um ponto a um ponto e meio nesse ganho, muito devido à queda na cesta básica, o que está ligado à concorrência dos atacarejos. O volume é afetado e, para não perder 100% desse segmento, temos de baixar a margem neste itens para ganhar em outros perecíveis, como carnes e padaria, dois segmentos que respondem por mais de 50% do nosso negócio.

MV - Qual é o futuro dessa disputa de mercado?

Viezzer - Esperamos uma mexida no mercado, com ajustes de players em dois a três anos, vai mudar muito o varejo supermercadista no Rio Grande do Sul. Pela entrada de concorrentes e mudanças de mercado por efeito da economia. Os atacarejos vão atender toda necessidade básica, em crise fortalece, quem tem menor poder de consumo vai onde pode economizar mais. Para o mercado de bairro vai ficar mais difícil pois o cliente vai escolher amis onde comparar, vai pesquisar. Quem trabalha bem e consegue se conectar com o bairro e região onde está com certeza vai sobreviver.