Digital puxa desempenho "histórico" da Panvel em 2023, aponta grupo

O braço de varejo da Panvel teve alta de 12,6% na receita bruta no último trimestre de 2023 frente ao mesmo período de 2022, segundo balanço da companhia, chegando a R$ 1,2 bilhão. No grupo como um todo, que envolve produção, o avanço foi de 12,9%, alcançando R$ 1,3 bilhão. O lucro líquido do grupo somou R$ 33 milhões, alta de 36% no quarto trimestre.

A receita bruta total em 2023 chegou a R$ 4,8 bilhões, aumento de 12,2% frente a 2022. O lucro líquido ajustado anual atingiu R$ 109,6 milhões. "Esses resultados são reflexo de uma estratégia que combina expansão de lojas físicas com sucesso e a melhor experiência nos canais digitais", disse, em nota, a marca.

A rede fechou o ano passado com 600 unidades, 44 a mais que em 2022. Mas computa 57 novos pontos, indicando ajuste em algumas unidades, com fechamento de operações.

As vendas em canais digitais cresceram 43,8% no quarto trimestre, levando o peso desta frente de comercialização a 20,4% no fechamento do ano e de 19,7% em 2023, considerado recorde.

O resultado reforça a posição da Panvel como benchmark de canais digitais no varejo farmacêutico brasileiro, com o relevante market share de 53,7% do e-commerce na Região Sul do país, diz a rede, usando dados do IQVIA. A entrega é considerada a mais rápida do varejo farmacêutico brasileiro, em até 30 minutos em várias localidades.

"O ano de 2023 vai ficar para a história da Panvel", diz o CEO do grupo, Julio Mottin Neto, em nota.