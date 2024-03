Feira terá 100 vagas para operações de gastronomia em Porto Alegre

Segmento que vem tendo expansão, com novas operações, o de restaurante e outras operações de gastronomia, movimenta a abertura de vagas de emprego em Porto Alegre. O Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha) anuncia que terá 100 postos em sua primeira Feira de Vagas, nesta terça-feira (19).

Segundo a entidade, candidatos a atuar no setor podem ir das 9h às 17h na seleção pelo Connect RH, serviço do Sindha que atua diretamente com as empresas do setor. São ofertas na Capital e na RMPA.



O sindicato oriente que as pessoas precisam ter acima de 18 anos e levar identidade e carteira de trabalho. A feira vai ser na rua Barros Cassal, 180, sala 801, no Centro de Porto Alegre.