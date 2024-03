Alegrow vai montar loja em antigo posto de combustível da Redenção

Uma das mais novatas lojas de conveniência que surgiu no mercado vai ocupar uma das esquinas de uma das áreas icônicas de Porto Alegre. A Alegrow, que tem hoje 15 lojas, venceu a disputa para ocupar o antiga posto de combustíveis da Redenção, que fica na avenida Osvaldo Aranha, acesso à avenida José Bonifácio, via do famoso Brique da Redenção e das feiras ecológicas dos sábados.

Veja nas imagens do projeto da futura loja, obtidas pela coluna Minuto Varejo, na abertura da notícia como vai ser a futura loja no espaço.

O anúncio oficial deve ser feito na segunda-feira (26), segundo a empresa. O lance da marca foi de R$ 385 mil. O certame, conduzido pela prefeitura, teve duas empresas desclassificadas por descumprirem as exigências estipuladas.

"O projeto proposto pela marca de conveniência gaúcha promete revitalizar a área, transformando-a em um espaço multifuncional que atenda às necessidades da comunidade local", diz a Alegrow, em nota para a coluna Minuto Varejo.

“Nossa expectativa é alta, com a comunidade local e autoridades municipais demonstrando entusiasmo com as possibilidades de transformação para a área", comenta Eduardo Costa, sócio-fundador da marca, na nota à coluna.

Para dar início à implantação, a empresa aguarda o laudo de descontaminação realizado pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam).

O projeto da futura operação vem com muitas pegadas e promete chamar a atenção. Pegando o gancho da localização e ainda a forma coloquial como o parque costuma ser chamado pelos porto-alegrenses, a unidade vai se chamar Alegrow Redença.

Veja alguns conceitos e o que vai ter na loja de conveniência:

Sustentabilidade Ambiental: há o comprometimento em adotar práticas sustentáveis em todas as fases do projeto, desde a construção até a operação do espaço. Isso inclui a implementação de tecnologias verdes, a preservação e criação de áreas verdes e a promoção da conscientização ambiental entre os usuários do espaço.



Integração com a comunidade: criação de espaços abertos e acessíveis para atividades culturais e de lazer, visando promover a integração e o bem-estar da comunidade local. Além disso, planeja estabelecer parcerias com empreendimentos locais para oferecer uma ampla variedade aos consumidores.



Inovação e tecnologia: haverá a incorporação de inovação para qualificar o atendimento e serviços. Isso inclui a implementação de soluções inteligentes de gestão de resíduos e sistemas de energia renovável.