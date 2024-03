Megaevento lança federação do varejo no RS que une rede de 160 entidades

Em megaevento em um dos clubes mais tradicionais de Porto Alegre, a Federação das Associações Gaúchas do Varejo (Federação AGV) apresenta sua pauta, com foco em temas que impactam a operação do setor, como análise de crédito, e ainda medidas estaduais que levam ao aumento de tributos.

A entidade entra com tudo na pressão junto ao governador Eduardo Leite para alteração e recuo em decretos que mexem em incentivos setoriais. Setor varejista argumenta que a alteração eleva custo a consumidores e empresas, com risco de fechamento e saída de negócios do Estado.

A reoneração foi acionada, aós tentativa frustrada do governo, no fim de 2023, para elevar a alíquota de ICMS de 17% para 19,5%. O projeto foi retirado da Assembleia Legislativa, ante a perspectiva de derrota.

A Federação AGV é uma transformação da Associação Gaúcha do Varejo e tem forte apoio e conexão coma CDL Porto Alegre. Vilson Noer é presidente da nova entidade. O lançamento reúne representantes das mais de 160 entidades que são parcerias da CDL-POA, muito em função da malha de atendimento e serviços do birô de crédito do SCPC Boa Vista, hoje do grupo Equifax.

As entidades atuam em cerca de 300 municípios, abrangendo mais de 30,700 mil CNPJs e 85% do PIB estadual, segundo a CDL-POA.