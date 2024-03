Colombo sai de shopping, mas avança no Interior

A gaúcha Lojas Colombo encerrou a presença em shopping center em Porto Alegre e reforça a expansão em outra frente, com foco no Interior e fora do Rio Grande do Sul. O fechamento no BarraShoppingSul, no começo de março, não foi explicado ainda pela rede. Tudo indica que teve relação com custos mais altos para se manter neste tipo de empreendimento, frente aos resultados da filial. No mesmo período, deixaram o Barra as marcas Nespresso, de cafés, e Amaro, de vestuário feminino. A Nespresso será sucedida pela Lofty Style, de moda feminina (mais nesta página). A Colombo já havia saído de outros shoppings como o Praia de Belas e Iguatemi na Capital, em anos anteriores. O Ponto, do grupo Via, mesmo dono da Casas Bahia, fechou também nos três shoppings. Apenas a concorrente Magazine Luiza, que atua no mesmo mix de produtos, continua nos empreendimentos.

Até a semana passada, a rede com sede em Farroupilha, na Serra Gaúcha, havia aberto seis lojas, sendo quatro delas no Paraná. Na lista, tem uma reinauguração na cidade paranaense de Colombo e a reconstrução da unidade de Roca Sales, destruída pela enchente que atingiu a cidade gaúcha na região dos Vales, em 2023. A marca chegou a 312 unidades. No ano passado, a Colombo diz que abriu 38 filiais e entrou no Mato Grosso do Sul. A mais recente estreou na última sexta-feira em Wenceslau Braz, no interior do Paraná, onde a primeira do ano abriu em 3 de janeiro, em Cambará. Em fim de janeiro, foi a vez da nova filial em Colombo, seguida por novo ponto em Joinville, Santa Catarina, em fevereiro, e a primeira em Cafelândia, também no Paraná, em 1 de março. Roca Sales voltou a ter unidade em 2 de março. A rede fechou duas lojas de rua na Capital nos anos recentes e que ficavam no Centro Histórico, em 2023, e na avenida Protásio Alves, em 2022. A unidade do Centro tem hoje a primeira operação da maior rede de calçados de Santa Catarina, a Pittol, em Porto Alegre. Também em 2023, a rede reforçou a operação logística, ao alugar área que era do Carrefour em Nova Santa Rita.