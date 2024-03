No Ponto: Dulce de Leche no Pontal, Aramis e Shoulder no Praia e Liquida Total

> A argentina Dulce de Leche & Co estreia amanhã sua cafeteria no Pontal Shopping. A marca só estava no ParkShopping Canoas.

> O Praia de Belas Shopping já conta com a filial da Shoulder, de moda feminina. A Aramis, de vestuário masculino, vai abrir ao lado da Beagle. Quem vai ocupar as antigas áreas da Saraiva e Luigi Bertolli? A coluna aguarda a resposta do Praia.

> O Liquida Total, que durou quatro dias no Shopping Total, superou as expectativas. "Tivemos aumento de 32% nas vendas frente ao mesmo período de 2023", diz Ari Schwambach, da Natura. "Foram três a quatro sacolas por cliente", ilustra Silvia Rachewsky, gerente comercial e de marketing do shopping, confirmando: "Se o Liquida Porto Alegre foi o pré-Natal, o Loucura Total foi o próprio Natal". Em setembro, o Liquida Total volta.