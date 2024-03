Gastrô, de marmitas saudáveis, faz ação voltada à Maratona de Porto Alegre

A pegada da alimentação saudável e atividades esportivas acaba de unir uma marca de varejo de comidinhas prontas e um dos parceiros da 39ª Maratona Internacional de Porto Alegre, previstas para 15 e 16 de junho.

A Gastrô Comfort Food, que atua com marmitas congeladas, vai atuar com a 040, que assessora mais de 500 alunos ativos e tem parceira oficial com a Maratona.



A iniciativa prevê descontos especiais aos alunos da 040 e atuação da Gastrô na preparação para a competição, informa a marca em nota.

"É possível, sim, manter uma rotina alimentar focada na prova, mas também o ano todo, e isso ajuda muito no desempenho físico”, comenta, na nota, o chef Felipe Avelino, um dos donos da operação de alimentação e que também é aluno da 040.

A Gastrô surgiu em 2018 com linhas Comfort, FIT e Low Carb, lanches, porções e sopas sazonais, além de combinações feitas para cada cliente. Avelino cita que estudos apontam que ter refeições equilibradas é fundamental para quem pratica atividades físicas, evitando lesões.

"A parceria traz cuidado com os nossos alunos que se preparam para as provas”, reforça Eduardo Caporal, dono da 040, ao comentar a ação.



A loja da marca fica na rua João Guimarães, 104, no bairro Santa Cecília, em Porto Alegre, com operação de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Também há entrega na Capital e Região Metropolitana, com pedidos pelo WhatsApp (51) 98427-3097 ou pelo Instagram, no perfil @gastrocomfortfood.