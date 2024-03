Setores alertam para impactos do fim de incentivos do ICMS

O evento é do Marcas de Quem Decide, mas temas que estão na ordem do dia não deixam de entrar em pauta pelo impacto nos negócios e para consumidores. A perspectiva da mudança nos incentivos com fim da redução ou isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), como na cesta básica, gera alertas de dirigentes do varejo.

Entidades levaram ao governo ponderações e números sobreo efeito da reoneração e solicitaram que o governador Eduardo Leite (PSDB) volte atrás nos decretos.

"Acreditamos que grande parte dos decretos será revogada, precisamos que seja. O Rio Grande do Sul não pode ir na contramão da história e ser a única unidade da federação a tributar a cesta básica", adverte o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Antonio Cesa Longo. Além disso, Longo mostra preocupação com o período, que coincide com o calendário promocional da Páscoa.

"A data é o segundo maior evento do setor, e a mudança vai ser, caso ocorra, na mesma época. As lojas estão voltadas a vender mais e gerar mais impostos e temos isso pra lidar. A mudança afeta bastante os sistemas", relaciona o dirigente supermercadista.

"Pode gerar perda de emprego e renda. Tem de ter certo equilíbrio e esperamos que o governo tenha sensibilidade para não afetar setores fundamentais para a economia gaúcha", apela Vilson Noer, presidente da Federação das Associações Gaúchas do Varejo (FAGV). Noer também alerta que a alteração trará dificuldades na gestão dos negócios, pois será necessário fazer ajustes.

"As empresas estão organizadas dentro de sua gestão, contando com as diferenças tributárias", assinala o presidente da FAGV.

Koch, da FCDL-RS, defende que o sistema de incentivos seja mais seletivo e revisado. Foto: Patrícia Comunello/JC

O movimento contrário à reoneração e pela manutenção de inventivos une desde o setor primário, como Federação da Agricultura (Farsul), Fiergs, Fecomércio-RS, Federasul e entidades locais, de CDLs a associações comerciais e industriais.

Já Vitor Koch, presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL-RS), acredita que pode ter uma revisão da política fiscal, repassando cortes e reduções "a segmentos que realmente necessitam".

"O Estado tem dificuldades e é preciso discutir com clareza e revisar toda a estrutura de benefícios e ver o que é relevante e criar outros que podem atrair mais investimentos", defende Koch. O dirigente da FCDL-RS adiantou que a entidade vai levar ao governador proposta para elevação do teto do Simpels Gaúcho.