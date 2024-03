Inadimplência se mantém em alta entre consumidores do RS em fevereiro

A inadimplência resiste, mesmo que a conjuntura econômica indique melhora no ambiente, como mais emprego e renda e até juros básicos cedendo. Dados mais recentes do Indicador de Inadimplência da CDL Porto Alegre (CDL-POA) mostram que os atrasos voltaram a bater recorde, mesmo que a elevação tenha sido mais contida.

As contas atrasadas em lojas e cheque ou protesto em cartórios no Rio Grande do Sul em fevereiro chegaram a uma fatia de 32,23% dos adultos residentes, 0,09 ponto percentual acima de janeiro, segundo a CDL-POA, com base nos registros no bando de dados do SCPC Boa Vista, hoje do grupo Equifax.

Em Porto Alegre, o indicador cedeu muto levemente, com recuo de 0,04 ponto percentual, ficando em 34,28%, patamar alto, cerca de um terço de devedores entre a população acima de 18 anos. A câmara lojista estima que 2,764 milhões de gaúchos estejam com dificuldades de honrar compromissos, sendo 368,5 mil deles residentes na Capital.

Comparando com fevereiro de 2022, o patamar agora é quase quatro pontos superior na abrangência estadual. Há dois anos, a inadimplência estava em 28,8%. Em 2023, no mesmo mês, o indicador passou a 30,1%. Na Capital, os atrasos eram de 31,2% em fevereiro de 2022 e de 33% no mesmo mês de 2023.



O levantamento para empresas indica alta de 0,04 ponto percentual, passando de 14,41% em janeiro para 14,45% no mês passado nas operações estaduais. Na Capital, houve redução de 0,01 ponto, com recuo de 15,53% para 15,52% na transição dos dois primeiros meses do ano. A CDL-POA projeta que 201.078 empresas no Estado, 34.766 delas com sede em Porto Alegre, estejam no negativo.

O economista-chefe da entidade, Oscar Frank, listou um grupo de fatores positivos para reduzir atrasos, como desaceleração da inflação, mais empregos, valorização real do salário-mínimo e até o maior limite de isenção do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), mas pondera que a inadimplência resiste em ceder, mesmo com a queda da taxa Selic.

A taxa mais alta tem a ver com mais dados incluídos do setor de energia, mas Frank cita que modelos estatísticos focados na trajetória das taxas apontam demora de nove a 12 meses para a economia ter impactos reais dos cortes dos juros. "A inadimplência tem tido dificuldade para apresentar uma trajetória de queda mais consistente", conclui o economista.