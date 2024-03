 A Alegrow, conveniência que nasceu no Rio Grande do Sul, tem mais quatro unidades confirmadas para este ano e outras em negociação. Porto Alegre e São Paulo terão mais duas cada. Aliás, nas duas capitais, as novas lojas ficarão em pontos bem emblemáticos, mas a marca faz suspense. Hoje são 14 Alegrow, sendo 11 em Porto Alegre, duas em Canoas e uma em São Paulo.

 O Liquida Porto Alegre, com 5,1 mil participantes este ano entre comércio e serviços, puxou as vendas e o fluxo para a maioria dos comerciantes ouvidos em sondagem da CDL Porto Alegre. Mais de 90% deles disseram que a campanha foi fundamental para alavancar o desempenho de fevereiro, mês lanterna nas vendas do ano.