Shopping Total faz liquida com desconto de até 70% e atrai multidão

O Shopping Total, próximo ao Centro de Perto Alegre, deu a largada nesta quinta-feira (7) na nova edição do seu Loucura Total, que vai até domingo. As 450 lojas terão 1,8 mil ofertas. Os descontos chegam a mais de 80%. "Se o Liquida Porto Alegre foi o pré-Natal, o Loucura Total é o próprio Natal", projeta a gerente comercial e de marketing do Total, Silvia Rachewsky.

A ação ocorre alguns dias após o Liquida Porto Alegre, cujo desempenho foi considerado um dos melhores nos anos recentes e da história da campanha, liderada pela CDL Porto Alegre.

Segundo o Total, os lojistas "antecipam as peças com fornecedores e isso faz diferença no bolso do consumidor e no caixa". Ou seja, os varejos fazem seleção e encomendas para dar conta dos quatro dias do Liquida Total. Carlos Klein, da Via Condotti, de vestuário masculino, projeta que terá 10% de alta nas vendas na edição deste ano.

"Pela tradição da promoção, muitos clientes são compradores específicos do Loucura. Sempre esperam a data para aproveitar e comprar itens com valores mais acessíveis. Temos clientes do interior que aguardam esse momento para vir ao shopping e aproveitar para comprar presentes para as próximas datas comemorativas”, descreve Klein, em nota do shopping.



Matheus Menzel, da Youcom, bandeira da Lojas Renner, a expectativa é atrair novos clientes. “Queremos aumentar pelo menos 20% a mais do que foi feito no ano passado em vendas”, informa Menzel, citando que é acionada uma promoção "progressiva", cm mais desconto se o cliente levar mais peças.