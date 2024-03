Passarela tenta comprar lojas fechadas pelo Carrefour

Depois de pisar no mercado de atacarejos de Porto Alegre, o grupo catarinense Passarela tem pela frente novas aberturas de lojas e uma negociação com a maior varejista do Brasil, o Carrefour, que fechou ativos onde tinha pontos de hipermercados e lojas de vizinhança. No Estado, foram encerradas mais de 10 unidades entre bandeiras do Carrefour e Nacional. "Temos proposta na mesa", revelou o presidente do Passarela, Alexandre Simioni, sobre as conversas em andamento com o Carrefour. Sobre a conversa, Simioni diz que é uma loja no Rio Grande do Sul e outra em Santa Catarina, mas ele não revela as localizações por questão de sigilo das tratativas. O Passarela ampliou a presença no mercado gaúcho com a primeira loja da bandeira Via Atacadista aberta em Porto Alegre, ontem, na Zona Norte, bem perto do concorrente Stok Center, da Comercial Zaffari. "A chegada a Porto Alegre é um marco, era um desejo de muito tempo abrir as portas aqui", definiu o empresário, que dirige o grupo com sede em Concórdia, no Oeste catarinense.

Simioni diz que "Porto Alegre é diferente, com mercado grande e competitivo". A loja, com 7 mil metros quadrados de área de venda, é uma das maiores. "Tamanho GG", define ele. O investimento chegou a R$ 60 milhões, com área de 14 mil metros quadrados, entre construção, equipamentos e estoque. A previsão é de quatro lojas no local e outra operação poderá se instalar, em segmentos de utilidades. Em 2024, vão ser abertas mais quatro lojas no Estado e mais duas em Santa Catarina. Na lista, abrem, na sequência, Via em Canoas, até julho, em Caxias do Sul, a segunda da marca na cidade, até setembro, e em Novo Hamburgo, até o fim do ano. Teutônia terá inauguração de loja de bairro, da marca Passarela, em 4 de abril, em antiga operação da Cooperativa Languiru. Em 2025, cinco unidades devem abrir no Rio Grande do Sul: Santa Cruz do Sul, Lajeado e Santa Maria estão na lista dos destinos.