No Ponto: Liquida no Shopping Total, Book Hall e Finni

> O Shopping Total começa hoje nova edição do seu Loucura Total, que vai até domingo. As 450 lojas terão 1,8 mil ofertas. Os descontos chegam a mais de 80%. "Se o Liquida Porto Alegre foi o pré-Natal, o Loucura Total é o próprio Natal", projeta a gerente comercial e de marketing do Total, Silvia Rachewsky.

> O Book Hall, no Bourbon Country, tem três novidades para a área: Bendito Donut, Livraria Cervo, em 110 metros quadrados no segundo piso, e editora Sinopsys, com publicações em Psicologia.

> A Finni, de balas de gelatina e alcaçuz, vai abrir cinco unidades este ano no Estado. Em 2023, foram seis. Em 2024, a marca espera ainda crescer 38% e chegar a 400 unidades no País.