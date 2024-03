Zaffari começa obras de mega complexo na antiga Gaúcha Cross

Não tem morador ou quem trabalhe no entorno do encontro da avenida Protásio Alves com rua Ary Tarragô, na Zona Leste de Porto Alegre, que não tenha a resposta na ponta da língua sobre o que são as obras que já viraram atração na mega área na esquina. "É um empreendimento do Zaffari", responde Ronaldo Viana, com empresa pertinho dali. Finalmente, começa a brotar o Jardim Itália, que deve ser o maior projeto imobiliário e comercial da grife gaúcha na Capital. Na área, são previstos atacarejo, shopping center, quatro torres comerciais, somando mais de 200 mil metros quadrados de área construída. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) acaba de licenciais o loteamento para uso da área.

Só não deve ser a maior do Rio Grande do Sul porque o Grupo Zaffari, com sede em Porto Alegre, também deu a largada na implantação do bairro-cidade Boulevard Germânia, às margens da BR-116, em Novo Hamburgo, já orçado em R$ 6 bilhões, sem prazo para conclusão. Como em Novo Hamburgo, também na área da antiga Gaúcha Cross, revendedora de veículos que ocupou no passado o terreno do futuro Jardim Itália, vai ser um atacarejo da bandeira mais novata do Zaffari o primeiro empreendimento.

A exemplo do ativo na cidade da Região Metropolitana, o grupo mudou o formato de hipermercado para atacarejo, rendendo-se ao modelo que mais cresce no setor. Só existe até agora Cestto em Gravataí. O segundo vai estrear possivelmente em maio (antes do Dia das Mães), pelo que a coluna apurou no canteiro da obra, na avenida Wenceslau Escolar, Zona Sul da Capital.

Na Zona Leste, o grupo informa que "já foram iniciadas as obras de preparação do terreno para receber as superestruturas contratadas", que devem envolver, para o atacados com cara de supermercado, os pré-moldados que depois são encaixados feito o brinquedo Lego, agilizando a montagem. O Zaffari diz que conclui o Cestto até o fim de 2024. Portanto, serão quase 10 meses para execução. Diferentemente da velocidade de implantação de concorrentes como a Comercial Zaffari, dona do Stok Center e com parentesco com os acionistas do grupo porto-alegrense - aliás, com unidade aberta no fim de 2023 bem perto do Jardim Itália -, o ritmo do grupo porto-alegrense é mais lento. Além de montar a loja, o Zaffari fará vias internas e o alargamento da Protásio Alves e da Ari Tarragô, que é pista simples.