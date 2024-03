Via, do catarinense Passarela, estreia em Porto Alegre

Os supermercadistas catarinenses lideram a corrida de abertura de atacarejos no Rio Grande do Sul em 2024. O grupo Pereira começou a operar o terceiro Fort no fim de janeiro em Caxias do Sul, primeiro do segmento a abrir este ano no Estado. O conterrâneo Passarela, do Oeste de Santa Catarina, inaugura seu Via em Porto Alegre no dia 6, na avenida Assis Brasil, 8.600, na Zona Norte. Será a quinta unidade da bandeira no Estado e 10ª do Via. Ou seja, metade dos pontos já está no RS. A primeira gaúcha que vai estrear loja este ano é a Comercial Zaffari, com sua 31ª unidade do Stok Center prevista para abrir em São Borja em 19 de março. O Peruzzo, de Bagé, terá novo Ecomix em Santiago, até abril. O Passarela está de olho na localização, como acesso à vizinhança da Região Metropolitana. O empreendimento tem quase 14 mil metros quadrados construídaos. São 4,6 mil metros quadrados de loja e quase 300 vagas no estacionamento. O Via porto-alegrense terá mix de mais de 10 mil itens e gerou cerca de 200 empregos diretos. O atacarejo já está em Bento Gonçalves, Farroupilha, Caxias do Sul e Santa Cruz do Sul. Já o supermercado de vizinhança do Passarela tem filiais em Erechim e Lajeado. O grupo soma 16 lojas e cerca de 3 mil funcionários.

Zaffari começa obras na antiga Gaúcha Cross

Não tem morador ou quem trabalhe no entorno do encontro da avenida Protásio Alves com rua Ary Tarragô, na zona Leste de Porto Alegre, que não tenha a resposta na ponta da língua sobre o que são as obras que já viraram atração na mega área na esquina. "É um empreendimento do Zaffari", responde Ronaldo Viana, com empresa pertinho dali. Finalmente, começa a brotar o Jardim Itália, que deve ser o maior projeto imobiliário e comercial da grife gaúcha na Capital. Na área, são previstos atacarejo, shopping center, quatro torres comerciais, somando mais de 200 mil metros quadrados. Só não deve ser o maior complexo do grupo, com sede em Porto Alegre, porque o Zaffari já deu a largada na implantação do Boulevard Germânia, na BR-116, em Novo Hamburgo, orçado em R$ 6 bilhões. Em Novo Hamburgo e na antiga Gaúcha Cross, a primeira operação será do atacarejo Cestto. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) da Capital aprovou o loteamento da área na semana passada com todo o uso.

O grupo mudou o formato de hipermercado para atacarejo nos dois locais, rendendo-se ao modelo que mais cresce no setor. Só existe até agora Cestto em Gravataí. O segundo estreia, até junho, na avenida Wenceslau Escobar, Zona Sul da Capital. Na Zona Leste, o grupo informa que "já foram iniciadas as obras de preparação do terreno para receber as superestruturas contratadas", que devem envolver, para o atacado com operação de supermercado, os pré-moldados que depois são encaixados feito o brinquedo Lego, agilizando a montagem. O Zaffari diz que conclui o Cestto até o fim de 2024 na antiga Gaúcha Cross, daqui quase 10 meses.

Diferentemente da velocidade de implantação de concorrentes como a Comercial Zaffari, dona do Stok Center e com parentesco com os acionistas do grupo porto-alegrense - aliás, com unidade aberta no fim de 2023 bem perto do futuro Jardim Itália -, o ritmo do grupo porto-alegrense é mais lento. Além de montar a loja, o Zaffari já faz e ampliará vias internas, além de alargar a Protásio Alves e a Ari Tarragô, hoje com pista simples.