Sinoscar compra duas concessionárias GM

A Sinoscar, rede que atua com veículos da General Motors, ou Chevrolet para os gaúchos, comprou duas revendedoras ligadas ao grupo Brozauto em Canoas e Gravataí, na Região Metropolitana. As unidades trocam de bandeira a partir de 2 de março, informa a Sinoscar. Nas duas cidades, os pontos são os únicos que vendem automóveis da montadora. O diretor da Sinoscar, Luiz Alberto Jacobus, comenta que "o negócio consolida uma tendência de mercado e está inserido dentro de um plano de crescimento da empresa". Jacobus frisou, em nota à coluna, que a mudança no comando das operações segue "estratégia da montadora". Com a compra, a rede passa a ter 20% do mercado da GM no Estado. "Nossa proposta é agregar ainda mais qualidade no atendimento ao cliente", projeta o diretor.

A rede, ligada ao grupo Sinosserra, passa a ter 10 lojas com o acréscimo dos dois pontos. As outras ficam em Novo Hamburgo, São Leopoldo, Montenegro, Sapiranga, Canela, Capital e Taquara. A atuação da rede de concessionárias amplia a abrangência para 61 localidades. Com o novo tamanho, a Sinoscar "passa a ser a maior distribuidora de peças e acessórios genuínos da Chevrolet no Rio Grande do Sul", diz a empresa, na nota. A concessionária detém "um dos maiores estoques de veículos novos e seminovos do Estado", acrescenta a marca. Em relação à nova configuração do varejo de unidades GM, após o novo negócio, a rede espera conquistar 50% do mercado da Chevrolet na região onde atua. As duas unidades devem provocar crescimento de 20% na comercialização da operação. A Sinoscar vendeu 8,5 mil veículos entre novos e seminovos no ano passado. "Para 2024, a expectativa é que sejam comercializadas mais de 10 mil unidades", aposta a varejista. O Sinosserra surgiu em 1947, em Canela, na Serra Gaúcha, e tem ainda mais cinco concessionárias da Guaibacar VW e uma Tramonto Jeep.