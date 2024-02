No Ponto: McDonald's, Shopping Total, Fruki Bebidas e Trattoria Spaccio RAR

> O McDonald's abriu 300 vagas de trabalho em Porto Alegre e na Região Metropolitana (RMPA), informa a franquia Arcos Dorados. São postos de atendente de restaurante para trabalhar de dia e noite. Não há exigência de experiência anterior. Confira na coluna digital os locais, as cidades e até quando se candidatar aos empregos.

> O Shopping Total será palco do Campeonato Brasileiro de Coffee in Good Spirits, promovido pela Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA). O evento vai de 1 a 3 de março. A competição será na loja 1019, no primeiro piso, com entrada gratuita. Hoje ocorre no shopping a Copa Porto Alegre de Barismo, na loja 1137, no primeiro piso.

> A Fruki Bebidas comemora a recepção entre consumidores da linha de águas saborizadas. Nos três primeiros meses do lançamento (novembro de 2023 a janeiro de 2024), a venda foi 25 vezes maior que a meta estipulada pela marca.

> A Trattoria Spaccio RAR, empresa da família Randon, abriu a sexta unidade. A operação, que fica na avenida João Petry, 283, no Centro de Gramado, tem cerca de 300 metros quadrados e inclui empório com produtos RAR, restaurante, espaço kids, café e wine bar.