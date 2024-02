GranoSquare lança granola para crianças e projeta faturar R$ 3,6 milhões

Criança gosta de granola? O mix de cereal para a galera que está em pleno crescimento e desenvolvimento é a aposta de uma marca gaúcha que acaba de lançar uma linha focada no público kid. A GranoSquare entrou no mercado com opções de cereais endereçadas aos pequenos.

A GranoKids é voltado ao novo público alvo e engata um slogan bem cativante. A linha conversa com as crianças se colocando como a "Primeira Granolinha". O produto vem com três sabores: shake de morango, chips de banana e chocolate chips.

"A linha foi elaborada para introduzir uma alimentação mais saudável no dia a dia das crianças", destacam, em nota, os sócios, o casal Aline Marques e Ricardo Quadrado.

Segundo a dupla, o investimento no desenvolvimento e na criação da nova linha foi de R$ 300 mil. A dupla espera faturar R$ 3,6 milhões por ano com a variedade.

A GranoSquare atua no segmento de produtos com base em cereais há nove anos. Na nota, os sócios informam que produziram mais de 20 toneladas de granola por mês em 2023 e fecharam o ano com crescimento de 50% no volume, frente a 2022.



A fabricante, que tem o Selo Vegano, criou uma campanha promocional com três animais herbívoros - o gorila Hila, o elefante Dante e o hipopótamo Tammo. Além disso, a embalagem dos produtos tem o jogo educativo "Descobrindo os Alimentos". A criança pode recortar e montar um dadinho para brincar, enquanto descobre mais sobre alimentação saudável.

"Observamos em postagens nas redes sociais que os pequenos amam nossa granola. Isso nos despertou para o potencial de um produto focado nesse público”, conta Aline.

Outra opção da linha é um cereal multigrãos, com aveia, quinoa e linhaça, em formato de estrelinha, mais um elemento lúdico para impulsionar o consumo.