Shopping Total terá campeonato nacional de drinques com café

O Shopping Total, próximo ao Centro de Porto Alegre, vai ser palco do Campeonato Brasileiro de Coffee in Good Spirits, promovido pela Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA). O evento vai de 1 a 3 de março e testa as habilidades dos baristas, que são os especialistas em preparar bebidas com café.

Segundo o Total, a competição será na loja 1019, no primeiro piso. A entrada é gratuita para quem quiser assistir.

Antes da abertura do campeonato, o Total informa que, nesta quinta-feira (29), a partir das 19h, ocorre a Copa Porto Alegre de Barismo, na loja 1137, no primeiro piso. A novidade é a estreia da categoria Latte Art. Serão avaliados os melhores desenhos com leite no café.

Já os confrontos do Good Spirits começam às 14h. A decisão do campeonato ocorre no domingo (3), às 19h.

Dez competidores, quatro deles gaúchos, estarão demonstrando as habilidades: Amanda Demetrio, Edu Silveira, Emerson Moraes, Daniel Munari e Paulo Roberto, os quatro de Porto Alegre, Leo Oliva (de Curitiba), Dargel Rodrigues (do Rio de Janeiro), Mari Mesquita (de Brasília), Matheus Luis Filagrama (de Blumenau) e Renata Helena (de Olinda).

O campeão nacional representará o Brasil no mundial da categoria, em Copenhague, entre 27 e 29 de junho deste ano, acrescenta o Total.



A categoria de Coffee in Good Spirits é bem visual e surpreendente, com drinques cativantes, que mostram ao público opções diversas que levam café na receita”, valoriza Vinicius Estrela, diretor-executivo da BSCA, em nota.



Silvia Rachewsky Lemos, gerente de Marketing e Comercial do Total, diz que o evento reforça a pegada de "cultura, lazer, entretenimento e diversidade de públicos”.