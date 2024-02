Cachorro do Bonfa abre no DC Shoping com delivery e lembrando origens

Nova operação de gastronomia estreia nesta segunda-feira (26) no DC Shopping, no Quarto Distrito, em Porto Alegre. O Cachorro do Bonfa, fast-food com quase 30 anos de operação e nativo do bairro Bom Fim, como o nome já sugere, será mais um componente do Mercado Paralelo, complexo focado em alimentação e serviços que foi montado em área do DC.