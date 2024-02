No Ponto: Summit One, rede SIM, Cachorro do Bonfa e Liquida

> A One Imóveis de Luxo faz mais uma edição do Summit One, focado no mercado ultra luxo. O Summit One 2024 vai ser de 27 a 29 deste mês, em Porto Alegre. Grifes da construção, como Cyrela, Melnick e Plaenge, o CEO do Green Building Council (GBC) Brasil, Felipe Faria, e o analista financeiro do BTG Pactual, Álvaro Frasson, estarão no evento. "A redução da Selic traz vantagens possibilita acessibilidade ao financiamento e atratividade do investimento imobiliário”, aposta o CEO da One Imóveis de Luxo, Cristiano Cruz.

> A conveniência SIM, da rede de postos, está em área de 200 metros quadrados com três pontos na Festa da Uva, em Caxias do Sul, nos pavilhões 1 e 2. Os visitantes encontram lanches, como pão de queijo e cafés. Mas a cuca de uva, criada especialmente para a festa, é a que vem fazendo mais sucesso, diz a rede.

> O Cachorro do Bonfá abre segunda-feira no DC Shopping, em Porto Alegre. É a segunda unidade da marca e segue a temática das origens do fast-food: como o Arco da Redenção e os bancos. A loja também será ponto para o delivery no Quarto Distrito.

> O Liquida Porto Alegre, que será lançado hoje pela CDL Porto Alegre e vai de 23 de fevereiro a 3 de março, já decora lojas antes de começar, como na Rainha das Noivas, no bairro Azenha.

> O Grupo Pessi lançou o primeiro prédio Smart Living de Capão da Canoa junto com a Housi.

> A abertura do McDonald's na esquina da avenida Aparício Borges com rua Oscar Pereira, Zona Sul na Capital, deve atrasar um pouquinho e será em março.