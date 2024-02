Academia de Rio Grande abrirá franquia e aposta na venda de equipamentos

O mercado de academias está mega aquecido. No Brasil, já teve rede comprada por investidores estrangeiros. Players gaúchos também abrem cada vez mais unidades. A coluna Minuto Varejo descobriu em Rio Grande, na Zona Sul do Estado, uma marca que prepara o lançamento de franquia, vai desembarcar em Porto Alegre e Santa Catarina ainda este ano e vai agregar outra frente com potencial de gerar receita e baratear a implantação das unidades: a venda de equipamentos.

Mas os sócios-proprietários da Prime Haus, a dupla Vitor Mendes Magalhães, 38 anos, e William Gonçalves, 36, sonham chegar longe. “Queremos ser a maior rede de academias do Brasil”, avisa Magalhães.

A Prime surgiu em 2019. Em Rio Grande, são duas unidades desde janeiro, quando entrou em cena a Prime Haus, braço que será o modelo para as franquias e que reúne os conceitos e ambiente que os sócios entendem que são os trunfos na briga por mercado. As duas juntas somam 1,3 mil alunos.

O negócio de Magalhães e Gonçalves não briga na faixa das “low cost” (baixo preço ou custo) do setor.

“Nosso tíquete médio é de R$ 140,00, mas apostamos muito na experiência que o aluno tem aqui”, conta Magalhães. “Queremos ajudar a transformar a vida das pessoas pela atividade física, pode ser para quem quer ter músculos ou busca ambiente social”, completa o sócio. Para isso, os atrativos vão de toalhas, café e estacionamento sem custo. Espaço kids é atrativo para quem tem filho e não quer deixar de fazer a atividade física regular.

Além disso, a marca tem um funcionário que atua como concierge, como se vê em hotel e shopping center, para apoiar e atender os frequentadores. “A pessoa fica no centro da academia à disposição. Não queremos que o aluno se preocupe com nada”, explica a dupla. As instalações com luminotécnica bem pensada também qualificam e fidelizam os clientes, garantem.

Em 2023, a marca ganhou prêmio do Conselho Regional de Educação Física (Crefi-RS) como uma das melhores do Estado e foi decisivo o fato de professores e funcionários usarem a Língua de Libras para se comunicar com alunos surdos.



Dificuldades prepararam os empreendedores para a nova fase da empresa. Na pandemia, tiveram de fechar 10 meses e devolver aos alunos valores pagos nos planos antecipados. “Tiramos R$ 40 mil do nosso bolso, muita gente estava precisando. Sabíamos que, quando pudessem, eles voltariam e muitos voltaram”, recorda Magalhães.

A opção pela franquia veio durante consultoria, feita em 2023, para reestruturar o negócio. A primeira abrirá na Zona Norte da Capital até junho. A segunda será em Palhoça.

Magalhães e Gonçalves vão à China esta semana para visitar fábricas e ver custos para importação. A intenção é baratear o aporte dos franqueados, frisa a dupla, que já vem sendo procurada por mais interessados na marca. “Queremos que quem compre a franquia tenha resultado e retorno.”