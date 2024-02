No Ponto: FBV 2024, lojas do Nacional fechadas, Smurfs no Bourbon e Tudo Fácil

> A Feira Brasileira do Varejo (FBV), comandada pelo SindilojasPOA, tem várias frentes de ações nesta semana. Anota aí: hoje, tem lançamento oficial da edição de 2024 no Pontal Shopping, em Porto Alegre. Na quarta-feira, Lajeado recebe a segunda edição do FBV Talks, na Arena BiMachine. No painel "O futuro do presente no varejo!", Otelmo Drebes Jr, da Lojas Lebes, Júlio Eggers, diretor de marketing da Fruki, e Elifas de Vargas, mentor para empresas e sócio-fundador da Kreativ, vão falar sobre o poder da marca, canais de venda, novos modelos de negócio e tendências pós-NRF 2024. Inscrição gratuita. Informações e inscrições em sindilojaspoa.com.br.

> Quem vai ficar com as lojas do ex-Nacional, fechadas pelo Carrefour em Imbé e Xangri-Lá? Supermercadistas gaúchos estão de olho. O Minuto Varejo apurou que Superbom, rede do Litoral, e Asun, estão de olho. Mas uma informação "deu na praia": grupo de fora do Estado teria negociado uma das lojas. Althoff, de Santa Catarina, que abriu loja em 2023 em Capão da Canoa, diz que não tem interesse.



> O Bourbon Ipiranga, um dos shopping centers do Grupo Zaffari em Porto Alegre, levou os clássicos personagens azuis dos Smurfs para o mundo real. Espaço temático, com diversas interações e brincadeiras para crianças, fica aberto até 9 de março no segundo piso.

> Os postos do Tudo Fácil nos shoppings Bourbon Wallig, na Capital, e Bourbon San Pellegrino, em Caxias do Sul, somaram mais de 430 mil atendimentos em 2023, com satisfação de 99,19% e 98,95%, respectivamente. O tempo médio de espera é de 4 minutos. O Tudo Fácil virou um imã de fluxo nos empreendimentos em diversas cidades.