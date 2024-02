Inadimplência dispara com atrasos em contas de luz

A torcida é grande do varejo para o recuo das taxas de inadimplência em 2024, mas o ano largou com quadro pior para pessoas físicas no Rio Grande do Sul. O Indicador de Inadimplência CDL Porto Alegre de janeiro bateu em 32,1% no Estado e em 34,3% em Porto Alegre. Segundo a entidade, os números são recordes da série que começou em março de 2022.

No sentido inverso, empresas registram recuo nos atrasos em financiamentos e outros compromissos que geram restrições no crédito, ficando em 14,41% nas operações estaduais e em 15,53%, nas operações na Capital em janeiro.

Mas o reaquecimento na inadimplência de consumidores, que vinha experimentando uma certa estabilidade mesmo que em preocupante, foi gerado, desta vez, por um motivo menos corriqueiro, influenciado menos por fatores da conjuntura, como juros e renda menor.

O economista-chefe da CDL-POA, Oscar Frank, explica, em nota, que "a incorporação de novos dados de agentes credores ao SCPC da Boa Vista/Equifax do ramo de energia elétrica" pesou no indicador. Claro, que os débitos em serviços públicos concedidos, como a conta da luz, também estão no contexto de dificuldades pela conjuntura recente.

Os juros básicos engrenaram sequência de corte somente a partir de agosto de 2023. "O volume de notificações subiu em boa parcela do Estado e nas demais unidades da Federação, ou seja, trata-se de um movimento generalizado", disse Frank. No Rio Grande do Sul, essa inclusão colaborou para uma alta de 1,5 ponto percentual no quadro estadual e de 1,1 ponto para pessoas acima de 18 anos na Capital frente à situação em dezembro de 2023, quando o indicador estava em 30,7% na população geral, e 33,2% entre os porto-alegrenses.

Sobre a maior base de dados, Frank avalia que aprimora o "processo de análise e concessão do crédito das empresas".

A entidade estima 2,756 milhões de residentes negativados em janeiro no Estado (127,8 mil a mais) e 368,9 mil na Capital (12,3 mil a mais).

Para empresas, houve recuo de 0,07 ponto percentual em relação ao último mês de 2023 e de 0,02 ponto no recorte na Capital. A estimativa é que 198,5 mil estabelecimentos estavam negativados no Estado e 34,4 mil em Porto Alegre.