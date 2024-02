Roda-gigante de Canela terá estreia até março

O que promete ser a nova atração no circuito de lazer na Serra Gaúcha vai estrear em março. A Roda Canela, roda-gigante com 52 metros de altura que está sendo finalizada no Parque Mundo a Vapor na cidade colada a Gramado, um dos maiores destinos turísticos do Brasil, ganhou as 30 cabines e já desponta com mais detalhes no cenário.

As cabines também são atração. Cada uma pesa quase uma tonelada. O equipamento completo tem aporte estimado em R$ 60 milhões, dentro de parceria do Parque a Vapor e Interparques Holding. Os dois empreendedores estão badalando a atração como a "primeira roda-gigante temática do mundo".

O temática tem a ver com o cenário da região. Devido à altura, quem subir na estrutura terá uma vista privilegiada das belezas naturais da Serra.

Cada cabine pesa 800 quilos. Em nota, o complexo explica que é usado um caminhão munk para içar e posicionar as cabines devido ao tamanho e peso e seguindo normas de segurança. Quase 100 pessoas trabalham na montagem. A roda fica na avenida Don Luiz Guanella, entre Canela e Gramado.