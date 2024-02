Leiteria fecha e prepara reabertura em novo ponto

"O novo espaço é gigante!", avisa a fotógrafa do Jornal do Comércio Tânia Meinerz à colunista do Minuto Varejo, após fazer as imagens do novo e futuro endereço de um dos negócios da vizinhança do Parque da Redenção, em Porto Alegre, e que combina cafeteria, padaria, bar e restaurante. Quem ficou meio sem entender a razão do fechamento da Leiteria, na avenida Venâncio Aires, em 4 de fevereiro, a coluna explica. A marca está de mudança para outro ponto também na Venâncio, mas no 946, perto do icônico Bar do Beto.

"Vamos abrir em 1º de março", adianta o proprietário, Tiago Leite. "A loja tá ficando linda", garante ele. Com mais espaço, o empreendedor vai conseguir montar a operação como ele já pretendia ter, comenta Leite. Além disso, há espaço físico para instalar a logística que atenderá a casa.

O proprietário repassa outro detalhe importante sobre a antiga unidade que fica no número 639. O local vai ter outro tipo de serviço. A antiga operação vai virar um restaurante com bufê. "Não temos data ainda para reabrir, mas deve ser em 60 dias. Vamos primeiro concluir a nova unidade", adianta o proprietário.

O novo endereço da Leiteria já estava "marcado" para ser do empreendimento. Leite conta que estava passando pelo local, quando os donos do terreno onde funcionava um estacionamento já erguiam a construção. O empresário achou que a localização e o potencial do espaço seriam ideais para o que ele queria para a Leiteria. No mesmo dia, ele falou com os construtores e começou a negociar a locação, o perfil de projeto e ainda a mudança.

"A loja é bem maior, vai ter 350 lugares, 100 a mais do que o antigo endereço", descreve Leite. O negócio seguirá com as apostas no fluxo do brunch (café da manhã quase como almoço), café da tarde, parrilla e bar. Segundo Leite, o bar ficará na parte da frente, junto à cafeteria. O empresário, que tem outra unidade na Rua 24 de Outubro, no bairro Auxiliadora, na Capital, não revela os valores do investimento. O número de funcionários vai aumentar, mas ele ainda não fechou o quadro final de pessoas para dar conta do novo tamanho da operação.