No Ponto: Novo Truss no BarraShoppingSul e venda de material escolar

> A You Concept, salão de beleza conceito da marca Truss Professional, abriu na semana passada no Nível Jockey, loja 1047, do BarraShoppingSul, na Zona Sul de Porto Alegre. É a segunda operação na Capital. A unidade tem 176 metros quadrados. A empresária Stella Ferlin, dona da marca, entrou no segmento em 2014 e tem também distribuidora de cosméticos, com atuação no Estado e em Santa Catarina.