'Formamos geração de novos empreendedores'

"Gosto de falar do meu coração." Uma conversa com Elaine Deboni, CEO há 14 anos do Pop Center, em Porto Alegre, só podia começar com esta frase. Elaine, CEO do complexo ainda chamado por muito de "antigo camelódromo", foca novidades nas novas operações e mais fluxo. Depois de conquistar a inclusão no Pacto Global da ONU, a executiva, com origem no varejo de moda de luxo, está animada com a abertura do Tudo Fácil. "Vai ser um divisor de águas", traduz ela. O complexo ainda busca uma farmácia e mais serviços. Elaine valoriza o resultado após 15 anos: "Formamos uma geração de novos empreendedores".

Minuto Varejo - Como foi o começo à frente do Centro Popular de Compras?

Elaine Deboni - Deus fez os loucos para confundir os sábios, não é? (risos). Quando assumi aqui, diziam: 'Tu é louca'. Ninguém acreditava que podia dar certo. As pessoas precisam de sonhos e de reconhecimento. Não dei R$ 1,00 para ninguém aqui. A única coisa que fiz foi trabalhar a autoestima e mostrar a eles (lojistas) que seria possível fazer dar certo. Para quem consegue sobreviver nas intempéries da rua, imagina tendo um teto? Tivemos prejuízo no começo, pois muitos não pagavam aluguel. Hoje nossa inadimplência é zero. As pessoas que não desistiram e tiveram vontade cresceram. Fizemos muito treinamento também em gestão e o que precisaram para formalizar e administrar os negócios. Muitos que estão aqui hoje são de segunda e terceira geração, de pais e avós que saíram da rua para trabalhar aqui. Mais de 60% de jovens que estariam na rua, netos e filhos de camelôs, não é?

MV - Como foi a evolução?

Elaine - Formamos uma geração de novos empreendedores. Temos pessoas que daqui abriram negócios fora. Fomos um dos complexos que menos sofreu na pandemia. Quando surgiu a crise, conversamos, decidimos abrir os fundos do Pop para fazer drive-thru. Elas fazem questão de ser melhores! Hoje temos 95% de formalizados. Passam 40 mil pessoas ao dia. E elas adoram comprar no Pop!

MV - O estigma de camelódromo pode desaparecer?

Elaine - As pessoas ainda chamam de forma preconceituosa de camelódromo, mas camelô é o que tá na rua. Quando tem endereço, não é mais. Aqui sempre foi um centro popular. Os consumidores podem voltar e trocar produtos, eles seguem as regras e concorrem com o varejo da vizinhança, claro, e porque são bons! Hoje temos atacadista aqui dentro que fazem produtos. Uma família que atuava em seis pessoas em quatro metros quadrados agora tem espaço muito maior, fábrica e e-commerce. Tem muito lojista penando que estaria melhor no Pop. O preconceito é fogo. O único prefeito de Porto Alegre que veio aqui foi o José Fogaça, mas apenas no primeiro ano do complexo.

MV - Ainda tem produto sem origem e sem nota?

Elaine - Não faço publicidade de quem vende mercadoria falsa. Mostramos quem está legalmente. Além disso, somos muito mais fiscalizados que todo o comércio por todos os órgãos públicos, da prefeitura à Receita Federal. Gosto que seja assim, porque nos dá tranquilidade. Tem um "chicote" aqui (risos). Se algo não estiver bem, já resolvemos. A melhor coisa que aconteceu em 2023 foi o decreto que alterou a sublocação. Hoje 100% dos ocupantes das lojas são donos. Agora eles vão crescer de verdade.

MV - Como foi a entrada no Pacto Global da ONU?

Elaine - Costumo dizer que ficamos 15 anos nos habilitando ao Pacto. Isso começou desde o primeiro dia que entramos na gestão. Atendemos 10 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Nos inscrevemos em 29 de julho de 2022 e, em 19 de agosto, no mês seguinte, fomos aceitos. O Pop significa a inclusão em todos os sentidos.

MV - Estra no Pacto Global pode derrubar o preconceito?

Elaine - Logo que assumi a gestão, fui foi na CDL Porto Alegre a convite do então presidente na época, Guga Schifino, para participar de uma reunião do conselho. Um associado pediu para eu me retirar dizendo que "ali não era lugar de camelô". Aí respondi: "Não sou camelô. Estou no Pop para transformá-los". Depois disso, nunca mais voltei à CDL. No evento dos 15 anos, na última terça-feira, quase 900 pessoas foram ao Parque da Harmonia. Acho que começamos a escrever um novo momento na relação com Porto Alegre.

MV - Qual será o efeito do Tudo Fácil e terá mais operações?

Elaine - O Tudo Fácil vai ser um divisor de águas. As pessoas vão ter um local com estacionamento. Vamos ter mais 100 lojistas. Vai abrir um galeto, mas precisamos mais variedade. Falta barbearia. Queremos farmácia. Tivemos uma, mas a rede chamou de Farmacolândia, em vez de usar o nome da rede, porque não queria associar ao "camelódromo". Pedimos para saírem.