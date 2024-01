Selic deve ter primeira redução de 2024, projeta economista-chefe da CDL-POA

O juro básico da economia brasileira deve ter novo corte, aposta a área econômica da CDL Porto Alegre (CDL-POA). O economista-chefe da entidade, Oscar Frank, avalia que o Comitê de Política Monetária (Copom), ligado ao Banco Central, deve manter a sequência de redução da taxa Selic no desfecho da primeira reunião de 2024, marcada para esta quarta-feira (31).

LEIA MAIS: Taxa Selic fecha 2023 com corte de 0,5 ponto, a 11,75% ao ano

Em nota, Frank adianta que não espera "surpresas" na decisão. O último corte da taxa ocorreu em dezembro, quando a Selic passou de 12,5% ao ano para 11,75%. Foi a quarta redução seguida no indicador, sequência aberta em agosto do ano passado. Para o comércio, o alívio do juro é muito esperado, tanto para baratear o crédito como para diminuir a pressão no endividamento (custo maior) e na inadimplência, ainda em níveis muito elevados.

"Tende a confirmar a expectativa de corte de 0,5 ponto percentual dos juros básicos, de 11,75% para 11,25% ao ano", sinaliza o economista-chefe da câmara varejista. O relatório Focus, do BC, elaborado a partir de consultas no mercado, desta semana carimbou a expectativa de corte de 0,5 ponto , além de projetar que a taxa deve fechar o ano em 9% ao ano.

Mesmo com a esperada queda, Frank comenta, na nota, que o vento pode mudar nas reuniões seguintes do Copom. A conduta deve ser dosada pelo comportamento da inflação, que precisa ser observado e exige cuidados.

"As últimas leituras (da inflação) reforçam cautela a respeito da sinalização para os próximos encontros do Comitê", opina ele.



Frank lista entre os fatores que podem afetar a taxa a reaceleração da alta de alimentos, afetados pelo fenômeno climático El Niño, a resiliência no IPCA de serviços - com preços aquecidos pela demanda maior -, e os riscos fiscais.

Neste último item, estão o rombo de mais de R$ 200 bilhões nas contas públicas em 2023 e a promessa do governo de zerar o déficit este ano, explica ele.



Estes ingredientes podem deslocar o fechamento da taxa para um pouco mais acima do que o mercado vem sinalizando. Para o economista-chefe da CDL-POA, a Selic pode ficar em 9,75% ao ano, quase um ponto acima do que o Focus vem indicando.