"Loja não basta ser bonita, tem de ser vendedora", alerta arquiteta

Ana Lubianca, da Lubianca Arquitetos, que fez parte da comitiva gaúcha que visitou lojas em meio à NRF, detalha o que precisa ser considerado na definição do ambiente.

Minuto Varejo - Na NRF, falou-se muito em atrair cliente para a loja: quanto o visual ajuda?

Ana Lubianca - Muito, mas precisa estar ligado à identidade da marca, posicionamento, com o que a loja quer vender e as sensações que quer passar ao cliente. E não basta ser bonita. Tem de ser vendedora. Tem de passar tudo que quer comunicar. A loja é um ponto de tangibilização da alma da marca. O cliente se identifica e tem sensações. O visual não é protagonista e tem de estar alinhado com o tom de voz, a playlist e o cheiro do espaço e como o funcionário se comporta.

MV - O que é preciso levar em conta na solução?

Ana - Precisa ver se será uma operação replicada em outros pontos ou uma loja conceito, por exemplo, e quanto ela é viável financeiramente. É importante saber a disponibilidade de recursos. Tem de entender a operação, qual é a jornada do funcionário e o fluxo do cliente e se é uma loja de experimentação. A arquitetura é resultado de todas as respostas a estas questões.

MV - O que tu viste na imersão em NY que pode ser aplicado ou servir de exemplo no RS?

Ana - O varejo norte-americano é um mestre na arte do design da experiência e no sensorial. Na NRF de 2022, a customização já despontava, além de se falar muito em experiência, que veio para ficar. Hoje ter área para isso também não basta mais, precisa personalizar, o que vimos nas lojas. Uma tendência é o preloved, com produtos vintage.