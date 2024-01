 O SindilojasPOA apontou que 59,8% dos funcionários temporários contratados para a demanda de Black Friday e Natal de 2023 foram efetivados na Capital. A taxa ficou um pouco abaixo do que se esperava, de 76,2% de postos efetivados pelas empresas, segundo pesquisa em setembro.

 O Moinhos Shopping ganhou duas novas opções de alimentação: o Porto Burger, e Trópico. Mais infos na coluna digital: https://bit.ly/3HwFG4x.

 A Renner elevou o número de caixas de autoatendimento com RFID em 2023, chegando a 742 dispositivos em 213 lojas, 52% dos pontos físicos da companhia e avanço de 60% frente a 2022. Os dispositivos recebem 38% dos pagamentos onde estão instalados.

 O Fort Atacadista abre dia 31 em Caxias do Sul, mas a captação de clientes para o Vuon Card já começou. O grupo Pereira, dono do atacarejo, montou ponto de associação no Shopping Villagio Caxias. O Estado soma mais de 20 mil cartões.

 A Panvel tem 30 vagas para farmacêuticas abertas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Mais 70 vagas devem surgir até o fim do ano. Em 2023, foram contratados 100 profissionais da área.