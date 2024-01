Elevato projeta 50 lojas e novo CD até 2025

"Estamos sedentos para abrir mais pontos", avisa um dos sócios-diretores da gaúcha Elevato Arcione Piva. O recado é claro: a rede, uma das líderes do mercado de materiais para construção e principalmente de revestimentos no Estado, busca imóveis ou terrenos para instalar suas filiais. Tudo porque a meta delineada até 2025 é ousada: chegar a 50 unidades entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde a rede desembarcou no primeiro semestre de 2022, em Garopaba, muito porque gaúchos que moram por lá pediam a marca. "Vamos correr", completa o varejista, ante o desafio traçado. A rede alcançou 26 pontos no começo deste ano. Faltam, então, 24 unidades para cumprir a expansão.

O ritmo de aberturas vem sendo frenético. Desde outubro de 2023, estrearam quatro unidades - Sapiranga, Taquara, Xangri-Lá e Gravataí. Outras duas vêm por aí: Canoas, no Açucena Mall, e em Palhoça, segunda em Santa Catarina. Os seis pontos envolvem aportes de quase R$ 5 milhões, diz Piva. Também vai ser montado um novo centro de distribuição (CD) no estado vizinho. "Já estamos buscando local para montar o CD. Vamos ter mais lojas em Santa Catarina", projeta o sócio-diretor. No Rio Grande do Sul, os planos incluem lojas mais distantes das atuais, mais concentradas no eixo da Capital, Região Metropolitana e Litoral Norte. "Temos as regiões de Passo Fundo, Santa Rosa e outras mais. Estamos de olho atrás de oportunidade", pontua o empresário. Estão mapeadas 78 cidades, 49 gaúchas e 29 no território catarinense, com potencial para terem loja da marca. Até volume de argamassa vendido na localidade é levado em conta. A expansão chama a atenção em meio a dois anos recentes em que o segmento de materiais de construção no Rio Grande do Sul andou de lado e teve queda em vendas. "Temos uma cultura muito forte que faz com que as nossas equipes se comprometam. Nossos pontos são muito bonitos e modernos", resume.