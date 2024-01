Praia de Belas Shopping promove aula de patinação de graça no Marinha

Shopping center há muito tempo não é apenas centro de compras, e o lazer e relação com a comunidade entraram definitivamente na agenda dos empreendimentos. A coluna Minuto Varejo já tinha dado a dica e reforça por aqui: tem aula de patinação de graça em três fins de semana no Parque Marinha do Brasil, em uma ação do Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre.

LEIA MAIS: Parque Marinha ganha Travessia da Orla em investimento do Praia de Belas

As atividades serão este mês, em fevereiro e em março. A pista fica na área do Parque Marinha do Brasil, onde foi aberta a Travessia da Orla, implantada pelo Praia, com passeio para frequentadores e ciclovia, uma contrapartida de acordo com a prefeitura. O espaço, em 2 mil metros quadrados, também ganhou cachorródromo.

As aulas, em parceria com a escola André Kasper, será nos dias 27 de janeiro, 25 de fevereiro e 3 de março, das 15h às 17h. A escola oferece equipamentos para a prática do esporte, como patins, joelheiras, capacetes e cotoveleiras, informa o shopping.