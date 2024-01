Quase 180 mil clientes estão sem luz em áreas da Ceee-Equatorial e RGE

Atualizada às 11h16min de 20/1/2024 - A Ceee-Equatorial atualizou o número de clientes sem luz na manhã deste sábado (20). O número passou a 65 mil, após atingir 86 mil no comunicado no começo da manhã. Do total, 48 mil estão em Porto Alegre, mais de 70% dos pontos desabastecidos.

Na área da RGE, são 112 mil unidades sem energia, segundo a concessionária.

A Ceee-Equatorial informou que havia reduzido os pontos sem luz que foram efeito do temporal de terça-feira (16), mas novas chuvas e transtornos, principalmente na Capital, provocaram o aumento do desabastecimento. No começo da manhã deste sábado, o número chegou a 86 mil unidades.

A queda de luz em unidades em que já haviam retomado a energia pode ter relação com novas quedas de árvores, como aconteceu na madrugada deste sábado na rua Dr. Tauphick Saadi, no bairro Bela Vista.

Um novo problema que está surgindo e que está exigindo participação do Corpo de Bombeiros são os focos de incêndio em árvores, a partir de curtos-circuitos nas fiações da rede.

Foram registrados incêndios nas ruas Vicente da Fontoura e Domingos Crescêncio, no bairro Santana, e São Manoel, no Rio Branco, e na avenida Cristiano Fischer.

Em relação à falta de água, o Dmae registra 21 bairros sem água, em função de 14 estações de bombeamento sem energia.