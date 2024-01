Mercado Paralelo busca estética e academia

O Mercado Paralelo completa dois anos puxando o fluxo no DC Shopping. O faturamento cresceu 5% frente a 2022, e o fluxo é 15% maior em dias úteis. O aumento geral é de 10% no movimento. São 20 operações no complexo, englobando gastronomia, conveniência e serviços. No último ano, duas novas marcas chegaram ao espaço: o restaurante Quiero Café, que experimenta forte expansão, e o Galeto do Mercado. Em fevereiro, abrem o Cachorro do Bonfa e um serviço de lavagem automotiva. O Mercado Paralelo busca novas operações para o mix, como serviços de estética feminina e academia. "Em linha com o desenvolvimento contínuo da região, almejamos um crescimento de 30% em 2024. Esses números e planos ambiciosos evidenciam a consolidação do Mercado Paralelo como um destino de gastronomia e entretenimento", destaca Marise Mariano, superintendente do DC Shopping, em nota. O maior fluxo deve ser gerado pela agenda de mais de 10 eventos, com potencial de atrair 100 mil pessoas, adianta Marise.