No Ponto: Fruki e os lounges na beira da praia

A Fruki Bebidas movimenta a beira da praia do Litoral do Rio Grande do Sul com ativações das marcas. Entre as ações com os veranistas gaúchos, estão: o lounge itinerante de Frukaxi – , lançamento de verão da Fruki Bebidas que une o sabor tradicional de guaraná ao aroma natural de abacaxi –, a cada final de semana em uma praia diferente, e o lounge de Elev Energy Drink, de sexta a domingo em Capão da Canoa, no antigo Largo do Bar Onda.