Comitiva gaúcha conhece soluções para ter mais eficiência no comércio

O último capítulo da imersão da comitiva gaúcha em Nova York em 2024, com Fecomércio-RS, CDL Porto Alegre, SindilojasPOA, Sebrae-RS, Federação Varejistas do RS e AGV, teve um passeio por um cardápio de soluções em tecnologia, muito centradas em Inteligência Artificial (IA), que foi um dos hits da edição da NRF Retail's Big Show este ano.

Google, SAP, Shopify, Workspace e estande de startups de polo de Israel fizeram parte do roteiro na tarde desta terça-feira (16), último dia do evento no Javits Center, em Manhattan.

Na SAP, o foco são ferramentas que gerenciam desde a compra no e-commerce e trajetória de entrega e economia circular, além de projetos em esportes, com gestão da jornada do torcedor. A Google reuniu parceiros que vêm buscando para acelerar mais soluções, numa linha de colaboração. "Isso tem a ver com especialização. E os exemplos indicam o uso de IA para elevar a produtividade. Ou seja, uma inteligência que possa conversar com o cliente e usar os dados, que é um tema que dominou as conferências", explicou Fabiano Zortéa, coordenador de varejo do Sebrae-RS. "É uma visão da aplicabilidade da tecnologia e atacando problemas que precisamos resolver no Brasil."