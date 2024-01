CDL-POA e SindilojasPOA destacam temas da feira

Dirigentes da CDL Porto Alegre e do SindilojasPOA destacaram em live da coluna, segunda-feira, o que marcou a edição da NRF de 2024. Vilson Noer (esquerda, na foto), presidente do Conselho Deliberativo da CDL-POA, apontou o uso de Inteligência Artificial também como o assunto que deve desafiar ainda mais o setor, mas com um tempo ainda para que as empresas possam se apropriar das aplicações. "Mas a feira é também concentração de provocações, como necessidade de repensar o futuro do varejo. Algumas informações que ouvimos aqui são um pouco assustadoras, como dizer que o consumidor não vai gostar de ir na loja", citou Noer. "O ponto pode ser muito legal, mas tem de ter gente falando com gente." O presidente do SindilojasPOA, Arcione Piva, citou que a IA foi o grande assunto. "A tecnologia vai ser um recurso para impactar o cliente e gerar recorrência e para facilitar a venda e gestão de dados e estoque, o que pode dar mais eficiência ao negócio". Noer lembrou que o tema do mercado de segunda mão, que já tinha vindo com força na edição de 2023, ganhou novas estratégias da marcas. Piva completou que sustentabilidade, que foi marcante na edição do ano passado, acabou sendo menos destacada agora.