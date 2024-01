Novidades da NRF 2024 estarão em live do Minuto Varejo direto de Nova York

A primeira live do Minuto Varejo direto do palco da NRF 2024 pelo Instagram do Jornal do Comércio @jornalcomercio é nesta segunda-feira (15), a partir das 18h30min (horário de Brasília), e às 16h30min (hora em Nova York), com Vilson Noer, presidente do Conselho Deliberativo da CDL Porto Alegre e da AGV, e Arcione Piva, presidente do SindilojasPOA. Na pauta, as novidades que já despontam no evento.