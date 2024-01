Genesis House: como não ir a uma loja física

A Genesis House, flagship da gigante automotiva sul-coreana Hyundai, parece tudo menos um ponto de venda. E não é mesmo, mas é o começo do que pode ser a comercialização da família de carros de luxo do grupo. A comitiva gaúcha conheceu a flagship e saiu impactada. A Genesis House combina moda, indústria automotiva, cultura e gastronomia. Fabiano Zortéa, coordenador de varejo do Sebrae-RS, resumiu: "A loja foi aberta em 2019 com vários propósitos, entre eles promover a cultura sul-coreana, da hora do chá, da gastronomia à literatura e arquitetura", lista Zortéa. E a loja onde são vendidos os produtos fica perto, em outro prédio. O teto de madeira que cobre os espaços da sala de chá, biblioteca e restaurante cria um efeito visual como se a cobertura flutuasse. "É um show room diferenciado, onde a criatividade e o futuro estão presentes. As inovações, em todos os sentidos, são fantásticas, e servem mais para divulgação, do que como loja", diz um dos vice-presidentes da Fecomércio-RS Giraldo Sandri, do Sindilojas da região de Lajeado.